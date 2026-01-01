Exposition Claire Charpentier Rue Saint-Sauveur Vernon

Exposition Claire Charpentier

Rue Saint-Sauveur Maison du Temps Jadis Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-01-16 11:30:00

fin : 2026-01-18 19:00:00

Date(s) :

2026-01-16

Claire Charpentier crée des sculptures avec une expertise reconnue. Chaque œuvre est une expression de sa passion pour la sculpture animalière. .

Rue Saint-Sauveur Maison du Temps Jadis Vernon 27200 Eure Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Claire Charpentier

L’événement Exposition Claire Charpentier Vernon a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération