exposition Clarisse CHAUVIN Saint-Denis-d’Oléron
exposition Clarisse CHAUVIN Saint-Denis-d’Oléron lundi 13 avril 2026.
exposition Clarisse CHAUVIN
ancien abri du canot de sauvetage Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13 10:00:00
fin : 2026-04-19 18:00:00
Date(s) :
2026-04-13
Clarisse Chauvin nous présente ses dernières créations.
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ancien abri du canot de sauvetage Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
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English : exhibition Clarisse CHAUVIN
Clarisse Chauvin presents her latest creations.
L’événement exposition Clarisse CHAUVIN Saint-Denis-d’Oléron a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes