exposition Clarisse CHAUVIN

ancien abri du canot de sauvetage Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13 10:00:00

fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :

2026-04-13

Clarisse Chauvin nous présente ses dernières créations.

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ancien abri du canot de sauvetage Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

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English : exhibition Clarisse CHAUVIN

Clarisse Chauvin presents her latest creations.

L’événement exposition Clarisse CHAUVIN Saint-Denis-d’Oléron a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes