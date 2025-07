Exposition Claude Carvin La Coccinelle Allègre

Exposition Claude Carvin La Coccinelle Allègre mercredi 16 juillet 2025.

Exposition Claude Carvin

La Coccinelle 8 rue Notre Dame de l’Oratoire Allègre Haute-Loire

Début : Dimanche 2025-07-16

fin : 2025-07-31

Artiste peintre professionnel, ses œuvres ont été régulièrement publiées dans des revues artistiques comme « Pratique des arts », « Plaisir de peindre », « Artiste Magazine », « Dessin et Peinture », « The Pastel Journal »…

Vernissage jeudi 17 juillet à 11h.

La Coccinelle 8 rue Notre Dame de l’Oratoire Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 59 61 22 a.coccinelle@orange.fr

English :

A professional painter, his work has been regularly published in art magazines such as « Pratique des arts », « Plaisir de peindre », « Artiste Magazine », « Dessin et Peinture », « The Pastel Journal »…

Opening Thursday, July 17, 11am.

German :

Als professioneller Maler wurden seine ?uvres regelmäßig in Kunstzeitschriften wie « Pratique des arts », « Plaisir de peindre », « Artiste Magazine », « Dessin et Peinture », « The Pastel Journal »… veröffentlicht.

Vernissage am Donnerstag, den 17. Juli um 11 Uhr.

Italiano :

Pittore professionista, le sue opere sono state regolarmente pubblicate in riviste d’arte come « Pratique des arts », « Plaisir de peindre », « Artiste Magazine », « Dessin et Peinture », « The Pastel Journal »…

Inaugurazione giovedì 17 luglio alle 11.00.

Espanol :

Pintor profesional, su obra se publica regularmente en revistas de arte como « Pratique des arts », « Plaisir de peindre », « Artiste Magazine », « Dessin et Peinture », « The Pastel Journal »…

Inauguración el jueves 17 de julio a las 11h.

