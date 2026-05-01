Exposition Claude Coulandreau & ses amis peintres. Salle Pierre Lart (Mairie) Sainte-Foy-la-Grande
Exposition Claude Coulandreau & ses amis peintres. Salle Pierre Lart (Mairie) Sainte-Foy-la-Grande lundi 11 mai 2026.
Sainte-Foy-la-Grande
Exposition Claude Coulandreau & ses amis peintres.
Salle Pierre Lart (Mairie) Place Gambetta Sainte-Foy-la-Grande Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-11 13:30:00
fin : 2026-05-16 18:30:00
Date(s) :
2026-05-11
Exposition Claude Coulandreau & ses amis peintres.
Aquarelle, huile, acrylique, pastel.
Salle Pierre Lart (Mairie) de 8h30 à 12h30 & de 13h30 à 18h30 sauf samedi de 8h30 à 12h30.
Du 11 Mai au 16 Mai 2026 (sauf le jeudi 14 Mai férié). .
Salle Pierre Lart (Mairie) Place Gambetta Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 46 10 84 animation@saintefoylagrande.fr
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English : Exposition Claude Coulandreau & ses amis peintres.
L’événement Exposition Claude Coulandreau & ses amis peintres. Sainte-Foy-la-Grande a été mis à jour le 2026-05-04 par OT du Pays Foyen
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