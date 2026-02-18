[Exposition]: Claude Gesvret Sancerre

[Exposition]: Claude Gesvret

14 Place de l’Orme Sancerre Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-03

fin : 2026-05-26

La Galerie Garnier Delaporte vous accueille les week-ends.

Venez découvrir les œuvres de Claude Gesvret!

Venez découvrir les œuvres de Claude Gesvret:

Sélection non exhaustive des œuvres présentées pendant l’exposition.

Vernissage le 11 avril .

14 Place de l’Orme Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 29 21

English :

Galerie Garnier Delaporte welcomes you at weekends.

Come and discover the works of Claude Gesvret!

