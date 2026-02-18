[Exposition]: Claude Gesvret Sancerre
[Exposition]: Claude Gesvret Sancerre vendredi 3 avril 2026.
[Exposition]: Claude Gesvret
14 Place de l’Orme Sancerre Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-03
fin : 2026-05-26
Date(s) :
2026-04-03
La Galerie Garnier Delaporte vous accueille les week-ends.
Venez découvrir les œuvres de Claude Gesvret!
Venez découvrir les œuvres de Claude Gesvret:
Sélection non exhaustive des œuvres présentées pendant l’exposition.
Vernissage le 11 avril .
14 Place de l’Orme Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 29 21
English :
Galerie Garnier Delaporte welcomes you at weekends.
Come and discover the works of Claude Gesvret!
