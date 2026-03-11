Exposition | Claude MIGOT Sculpture & Marie-Paule SACRISTE Peinture Salle Jeanne de Toulouse Eymet
Salle Jeanne de Toulouse Avenue de la Bastide Eymet Dordogne
Tarif :
Date :
Début : 2026-06-01
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-01
Claude Migot redonne vie au bois en créant des pièces uniques, mêlant racines, tournage et savoir-faire artisanal. Avec M.C. Créations, il partage sa passion lors de marchés, où chaque objet raconte une histoire et invite à l’échange. .
Salle Jeanne de Toulouse Avenue de la Bastide Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine claudemigot@orange.fr
