Exposition Claude Monet, Des jardins en héritage Deauville

Deauville

Exposition Claude Monet, Des jardins en héritage

Les Franciscaines Deauville Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-11 10:30:00

fin : 2026-11-01 18:30:00

Date(s) :

2026-07-11

Cette exposition propose une relecture sensible et contemporaine de l’héritage du maître de Giverny, mettant en résonance son œuvre avec les regards d’artistes qui, à travers le monde, partagent une même fascination pour la lumière, les jardins et la couleur.

Cette exposition propose une relecture sensible et contemporaine de l’héritage du maître de Giverny, mettant en résonance son œuvre avec les regards d’artistes qui, à travers le monde, partagent une même fascination pour la lumière, les jardins et la couleur. Cette exposition événement est imaginée à l’occasion du centenaire de la mort de Claude Monet.

S’appuyant sur des prêts exceptionnels issus notamment des collections du musée d’Orsay, du musée Marmottan, des musées de Dreux, de Saint-Étienne ou de l’Institut du monde arabe, le parcours fait dialoguer les œuvres de Monet avec celles d’artistes revendiquant sa filiation. Du Japon à l’Afrique du Nord, de l’Europe à l’Amérique du Nord, l’exposition révèle l’universalité et la vitalité d’un héritage qui n’a cessé de traverser les frontières et les générations. Le jardin voulu par Monet, largement retravaillé par ses soins, est en lui-même une peinture faite de matériaux vivants, une œuvre en perpétuelle mutation. En plongeant dans cette nature recomposée, photographes et artistes contemporains y ont retrouvé les thèmes clés et les caractéristiques de l’art du peintre : passion du réel et sentiment poétique, un sens aigu de l’aléatoire, de l’insaisissable. Chaque œuvre devient non pas un spectacle, mais un milieu enveloppant où le visiteur expérimente de nouvelles sensations, comme en immersion.

Avec les œuvres de Abdallah Benanteur (peintre), Jean Gaumy (photographe), Reiji Hiramatsu (peintre), Bernard Plossu (photographe), Jorma Puranen (photographe) et Jean-Paul Riopelle (peintre).

Avec le soutien exceptionnel du Musée d’Orsay, de l’Institut du monde arabe. Exposition labellisée par le Festival Normandie Impressionniste.

Commissariat Nathalie Bondil, directrice du musée et des expositions de l’Institut du monde arabe, Stéphane Guégan, conseiller scientifique à la présidence du Musée d’Orsay et Annie Madet-Vache, directrice du musée des Franciscaines, assistée d’Emma Crayssac, responsable de la production des expositions.

Les Franciscaines s’associe au Parc Gulbenkian afin de proposer au public une expérience au-delà des salles d’exposition. Sur présentation du billet d’entrée, le visiteur pourra bénéficier d’un tarif réduit pour découvrir cet espace préservé. .

Les Franciscaines Deauville Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20

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English : Exposition Claude Monet, Des jardins en héritage

This exhibition offers a sensitive, contemporary re-reading of the legacy of the master of Giverny, bringing together his work with the views of artists around the world who share a fascination for light, gardens and colour.

L’événement Exposition Claude Monet, Des jardins en héritage Deauville a été mis à jour le 2026-04-24 par OT SPL Deauville