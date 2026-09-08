Informations pratiques

Saint-Rémy-de-Provence

Exposition : « Claude Monet, le cœur battant des impressionnistes »

Du 30/10/2026 au 07/03/2027 de 10h à 19h.

Hors vacances scolaires : du mercredi au dimanche de 10h00 à 19h00



Pendant vacances scolaires : du lundi au dimanche de 10h00 à 19h00. Espace Hôtel de Lagoy 11 boulevard Marceau Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-30 10:00:00

fin : 2027-03-07 19:00:00

Date(s) :

2026-10-30

À l’occasion du centenaire de la disparition de Claude Monet, l’Hôtel de Lagoy à Saint-Rémy-de-Provence accueille l’exposition « Claude Monet, le cœur battant des impressionnistes ».

À l’occasion du 100e anniversaire de la disparition de Claude Monet, l’Hôtel de Lagoy à Saint-Rémy-de-Provence accueille en avant-première l’exposition « Claude Monet, le cœur battant des impressionnistes », imaginée par l’écrivain et commissaire d’exposition David Lawrence.



Installée dans cet hôtel particulier du XVIIe siècle, l’exposition propose de découvrir le parcours artistique et personnel de Claude Monet à travers une centaine de photographies commentées, deux pastels originaux du peintre, une gravure du docteur Gachet signée par Vincent van Gogh ainsi qu’une sélection d’estampes japonaises réalisées par les grands maîtres de l’époque. Ces œuvres permettent notamment d’évoquer l’influence de l’art japonais sur les impressionnistes et la naissance de ce mouvement artistique.



La visite est guidée par le récit de Gabriel, un jeune personnage imaginé par David Lawrence qui aurait rencontré Claude Monet chez le célèbre photographe Nadar en 1874. À travers son regard, le visiteur suit le parcours de Monet et découvre l’histoire de celui qui fut surnommé « le cœur battant des impressionnistes ».



L’exposition propose également un parcours adapté aux collégiens et lycéens francophones, accompagné d’un dossier pédagogique permettant de préparer la visite. .

Espace Hôtel de Lagoy 11 boulevard Marceau Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To mark the centenary of Claude Monet’s death, the Hôtel de Lagoy in Saint-Rémy-de-Provence is hosting the exhibition ‘Claude Monet, the beating heart of the Impressionists’. Photographs, original works and Japanese prints trace the career of the master of Impressionism.

L’événement Exposition : « Claude Monet, le cœur battant des impressionnistes » Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-09-08 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles