EXPOSITION CLAUDIE SAUVAN

1, rue de la Crouzette Castelnau-le-Lez Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-14

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-01-14 2026-01-15 2026-01-16 2026-01-17 2026-01-20 2026-01-21 2026-01-22 2026-01-23 2026-01-24 2026-01-27 2026-01-28 2026-01-29 2026-01-30 2026-01-31 2026-02-03 2026-02-04 2026-02-05 2026-02-06 2026-02-07 2026-02-10

Exposition posthume qui retrace l’œuvre artistique de Claudie Sauvan, dont le rapport au monde explore un univers onirique, foisonnant, poétique, marqué par l’obsession de reconstruire et de réincarner. Seront présentés peintures de la période bleue, période mystique, tapisseries, collages, installations.

Claudie Sauvan une vie d’artiste

Exposition posthume qui retrace l’œuvre artistique de Claudie Sauvan, dont le rapport au monde explore un univers onirique, foisonnant, poétique, marqué par l’obsession de reconstruire et de réincarner. Seront présentés peintures de la période bleue, période mystique, tapisseries, collages, installations.

Vernissage mercredi 14 janvier 2026 à 19h

Exposition visible du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 9h à 12h30 (hors vacances scolaires).

Entrée Libre .

1, rue de la Crouzette Castelnau-le-Lez 34170 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Posthumous exhibition tracing the artistic work of Claudie Sauvan, whose relationship with the world explores a dreamlike, abundant, poetic universe marked by an obsession with reconstruction and reincarnation. On display: paintings from the blue period, the mystical period, tapestries, collages and installations.

L’événement EXPOSITION CLAUDIE SAUVAN Castelnau-le-Lez a été mis à jour le 2026-01-05 par 34 OT MONTPELLIER