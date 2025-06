Exposition Claudine Arras « Horizon Normand Couleurs et Lumière du Littoral » Le Villare Villers-sur-Mer 22 juillet 2025 10:00

Calvados

Exposition Claudine Arras « Horizon Normand Couleurs et Lumière du Littoral » Le Villare 26 rue du Général de Gaulle Villers-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date :

Début : Vendredi Vendredi 2025-07-22 10:00:00

fin : 2025-07-27 12:30:00

Date(s) :

2025-07-22

Claudine Arras explore la couleur, la lumière et la matière à partir de photos prises à Paris et en pays d’Auge. Ses œuvres traduisent les lignes du monde horizontales maritimes, verticales urbaines, obliques des reliefs. Chaque toile est une interprétation sensible du paysage. La composition devient un langage, entre abstraction et émotion. Une peinture intuitive à découvrir comme une invitation au voyage.

Le Villare 26 rue du Général de Gaulle

Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie +33 2 31 14 51 65 villare@villers.fr

English : Exposition Claudine Arras « Horizon Normand Couleurs et Lumière du Littoral »

Claudine Arras explores color, light and matter, using photographs taken in Paris and the Auge region. Her works translate the lines of the world: maritime horizontals, urban verticals, oblique reliefs. Each canvas is a sensitive interpretation of the landscape. Composition becomes a language, somewhere between abstraction and emotion. Intuitive painting, an invitation to travel.

German : Exposition Claudine Arras « Horizon Normand Couleurs et Lumière du Littoral »

Claudine Arras erforscht Farbe, Licht und Materie anhand von Fotos, die sie in Paris und im Pays d’Auge aufgenommen hat. Ihre Werke spiegeln die Linien der Welt wider: maritime Horizontalen, urbane Vertikalen, schräge Reliefs. Jedes Gemälde ist eine sensible Interpretation der Landschaft. Die Komposition wird zu einer Sprache, zwischen Abstraktion und Emotion. Eine intuitive Malerei, die es wie eine Einladung zu einer Reise zu entdecken gilt.

Italiano :

Claudine Arras esplora il colore, la luce e la materia utilizzando fotografie scattate a Parigi e nel Pays d’Auge. Le sue opere riflettono le linee del mondo: orizzontali marittime, verticali urbane, rilievi obliqui. Ogni tela è un’interpretazione sensibile del paesaggio. La composizione diventa un linguaggio, a metà tra astrazione ed emozione. Una pittura intuitiva da scoprire come un invito al viaggio.

Espanol :

Claudine Arras explora el color, la luz y la materia a partir de fotografías tomadas en París y el Pays d’Auge. Su obra refleja las líneas del mundo: horizontales marítimas, verticales urbanas, relieves oblicuos. Cada lienzo es una interpretación sensible del paisaje. La composición se convierte en un lenguaje, entre la abstracción y la emoción. Una pintura intuitiva que se descubre como una invitación al viaje.

