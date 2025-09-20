Exposition Claudine Aspar Cloître Saint-Louis Avignon

Exposition Claudine Aspar Cloître Saint-Louis Avignon samedi 20 septembre 2025.

Exposition Claudine Aspar 20 et 21 septembre Cloître Saint-Louis Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T13:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T13:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Cabinet des étrangetés ? curiosités des merveilles ? reliques des songes ? Bimbeloterie des miracles ? trouvailles ethnographiques ? On peut penser aux cabinets de curiosités par l’accumulation d’objets en tout genre, c’est un joyeux capharnaüm qui offrira un lieu méditatif pour une expérience esthétique.

Cette présentation d’objets les plus divers : livres, oracles, vêtements, masques, statuettes, poupées, s’accordent et parfois se répondent pour quelques rituels secrets que le spectateur se plaira à imaginer.

C’est une chambre des merveilles qui s’abreuve de récits fantastiques, mythes, collection d’un patrimoine insolite, elle regroupe les robes apparitions, les grands masques au collier célébrant quelques déesses du temps passé, une armée de gardiens, des oracles de l’ordinaire et de l’extraordinaire, des poupées de soins, des remèdes à l’ennui, des poupées votives et une ronde des sorcières.

Cloître Saint-Louis 20, rue du Portail Boquier 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Nord Rocade Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

