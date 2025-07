EXPOSITION CLAUDINE HAGEGE Vendres

Vendres

2025-07-15

2025-07-17

2025-07-15 2025-07-17

Du 15 juillet au 5 août 2025, Claudine Hagège, passionnée d’aquarelle, expose ses œuvres au caveau. Originaire d’Occitanie, elle puise son inspiration dans les paysages, les lumières et les contrastes de la région, ainsi que dans ses voyages à travers le monde. Elle explore les effets de l’eau, des pigments, de la transparence et de la lumière pour représenter la nature, les fleurs, les arbres, mais aussi les visages et les émotions. Ses carnets de voyage, véritables journaux intimes peints, capturent l’instant et l’atmosphère des lieux traversés. Membre active des Beaux-Arts de Béziers, elle expose pour la deuxième année consécutive au domaine. .

Vendres 34350 Hérault Occitanie

English:

From July 15 to August 5, 2025, watercolor enthusiast Claudine Hagège will be exhibiting her work in the cellar. Originally from Occitanie, she draws her inspiration from the region?s landscapes, lights and contrasts, as well as from her travels around the world.

German:

Vom 15. Juli bis zum 5. August 2025 stellt Claudine Hagège, eine begeisterte Aquarellmalerin, ihre Werke im Weinkeller aus. Sie stammt aus Okzitanien und schöpft ihre Inspiration aus den Landschaften, dem Licht und den Kontrasten der Region sowie aus ihren Reisen durch die ganze Welt.

Italian:

Dal 15 luglio al 5 agosto 2025, l’appassionata di acquerelli Claudine Hagège esporrà le sue opere in cantina. Originaria dell’Occitania, trae ispirazione dai paesaggi, dalla luce e dai contrasti della regione, oltre che dai suoi viaggi in tutto il mondo.

Spanish:

Del 15 de julio al 5 de agosto de 2025, la acuarelista Claudine Hagège expone sus obras en la bodega. Originaria de Occitanie, se inspira en los paisajes, la luz y los contrastes de la región, así como en sus viajes por todo el mundo.

