EXPOSITION CLAUDINE VALETTE Parc Thermal Bagnères-de-Luchon

EXPOSITION CLAUDINE VALETTE Parc Thermal Bagnères-de-Luchon vendredi 1 août 2025.

EXPOSITION CLAUDINE VALETTE

Parc Thermal MAISON DU CURISTE Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-01 10:30:00

fin : 2025-08-15 12:30:00

Date(s) :

2025-08-01

Estampes

Je puise mon inspiration dans la nature, source de beauté, apaisement et mystère. Elle incarne la puissance et la fragilité, la vitalité et résilience, indissociable de l’être. C’est par la technique de l’estampe japonaise, bois gravé, et sa particularité (un bloc gravé par couleur), que je recherche cet équilibre et harmonie, afin d’offrir un voyage intérieur. Il s’incarne aussi dans mes livres d’artiste, entre peinture et poésie, et mes kakémonos sous une forme aérienne et légère. .

Parc Thermal MAISON DU CURISTE Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 22 22

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement EXPOSITION CLAUDINE VALETTE Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2025-07-21 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE