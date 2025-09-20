EXPOSITION Clélia Berthier « Beurre dur, cœur tendre » Le Carré Château-Gontier-sur-Mayenne

Le Carré 4B Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-11-16 19:00:00

Chez Clélia Berthier, les sculptures et installations ont faim. Elles ne demandent qu’à être touchées, goûtées, activées — sans bonnes manières et avec les doigts.

Dans Beurre dur, cœur tendre, l’artiste transforme le 4bis, une ancienne salle de classe, en un laboratoire culinaire. Le pain, le beurre et le maïs à pop-corn se donnent en spectacle dans une installation qui frôle l’absurde, où le ventre pense et le geste performe.

L’artiste accompagnera la saison 2025-2026 grâce à une résidence de territoire au cours de laquelle de nombreux rendez-vous seront proposés.

Née en 1991, Clélia Berthier vit et travaille à Nantes.

Inauguration le vendredi 19 septembre de 18h à 21h

Informations 02 43 09 21 52 .

Le Carré 4B Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 21 52

English :

Clélia Berthier?s sculptures and installations are hungry. They beg to be touched, tasted, activated?with no manners and with your fingers.

German :

Bei Clélia Berthier sind die Skulpturen und Installationen hungrig. Sie wollen nur berührt, gekostet und aktiviert werden? ohne gute Manieren und mit den Fingern.

Italiano :

Le sculture e le installazioni di Clélia Berthier hanno fame. Chiedono solo di essere toccate, assaggiate, attivate… senza maniere e con le dita.

Espanol :

Las esculturas e instalaciones de Clélia Berthier están hambrientas. Sólo piden ser tocadas, saboreadas, activadas… sin modales y con los dedos.

