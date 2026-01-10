Exposition Clères Modélisme Clères
Exposition Clères Modélisme Clères samedi 4 avril 2026.
Exposition Clères Modélisme
Côte du Mont Blanc Clères Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-04 14:00:00
fin : 2026-04-05 19:00:00
Date(s) :
2026-04-04
Exposition de maquettes, radio commandes, trains, voitures, figurines, meccano, bourse d’échange.
Buvette sur place. .
Côte du Mont Blanc Clères 76690 Seine-Maritime Normandie +33 6 95 00 48 21 contact@foyercleres.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition Clères Modélisme
L’événement Exposition Clères Modélisme Clères a été mis à jour le 2026-01-10 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin