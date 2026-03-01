Exposition Clères

Exposition

32 Avenue du Parc Clères Seine-Maritime

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-21 10:00:00

fin : 2026-11-01 18:30:00

2026-03-21

EXPOSITION au Parc de Clères Des dinosaures aux oiseaux Découvrir, comprendre et préserver le vivant

Du 21 mars au 1er novembre 2026

Découvrez l’univers des oiseaux, acteurs essentiels de notre biodiversité. Plongez dans une exposition immersive inspirée des expéditions de Jean Delacour, fondateur du parc de Clères. À travers une scénographie évocatrice jungle luxuriante et temple en ruines –, explorez les adaptations remarquables des oiseaux, les menaces qui pèsent sur eux et les actions pour les préserver.

Une trentaine de spécimens naturalisés et des supports pédagogiques vous révèlent leur rôle déterminant dans les écosystèmes. Un hommage aux naturalistes, d’hier comme aujourd’hui, pour mieux comprendre et protéger ces espèces fragiles. .

32 Avenue du Parc Clères 76690 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 33 23 08

