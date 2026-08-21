EXPOSITION : CLIC ! 200 ans à capturer le monde L’incroyable histoire de la photographie, Médiathèque Au fil des Mots, Courchelettes

Informations pratiques

EXPOSITION : CLIC !

200 ans à capturer le monde

L’incroyable histoire de la photographie 18 – 20 septembre Médiathèque Au fil des Mots Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

CLIC ! 200 ans à capturer le monde

De la première image photographique au smartphone, la photographie n’a cessé de transformer notre façon de regarder le monde.

À travers cette exposition, le Cercle Photographique Courchelettois vous invite à remonter le temps et à découvrir l’incroyable histoire de la photographie.

Des premières expériences de Nicéphore Niépce aux appareils argentiques, en passant par les grandes évolutions techniques et l’arrivée du numérique, partez à la découverte de 200 ans d’innovations, de techniques et d’images.

Comment faisait-on une photographie autrefois ?

Comment les appareils ont-ils évolué ?

Quand la photographie est-elle devenue numérique ?

Comment sommes-nous passés de quelques clichés précieux à des milliers d’images stockées dans nos téléphones ?

Une exposition accessible à tous, pour petits et grands, qui mêle histoire, technologie et passion de la photographie.

CLIC ! Et si vous regardiez vos photos autrement ?

Médiathèque Au fil des Mots Rue Fernand Stassin 59552 Courchelettes Courchelettes 59552 Nord Hauts-de-France

CLIC ! 200 ans à capturer le monde

©CPCThibautLefrançois