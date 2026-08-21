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EXPOSITION : CLIC ! 200 ans à capturer le monde L’incroyable histoire de la photographie, Médiathèque Au fil des Mots, Courchelettes

vendredi 18 septembre 2026 · Médiathèque Au fil des Mots · Courchelettes

EXPOSITION : CLIC ! 200 ans à capturer le monde L’incroyable histoire de la photographie, Médiathèque Au fil des Mots, Courchelettes

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Médiathèque Au fil des Mots
Adresse
Rue Fernand Stassin 59552 Courchelettes
Ville
59552 Courchelettes
Département
Nord

EXPOSITION : CLIC !
200 ans à capturer le monde
L’incroyable histoire de la photographie 18 – 20 septembre Médiathèque Au fil des Mots Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

CLIC ! 200 ans à capturer le monde

De la première image photographique au smartphone, la photographie n’a cessé de transformer notre façon de regarder le monde.

À travers cette exposition, le Cercle Photographique Courchelettois vous invite à remonter le temps et à découvrir l’incroyable histoire de la photographie.

Des premières expériences de Nicéphore Niépce aux appareils argentiques, en passant par les grandes évolutions techniques et l’arrivée du numérique, partez à la découverte de 200 ans d’innovations, de techniques et d’images.

Comment faisait-on une photographie autrefois ?
Comment les appareils ont-ils évolué ?
Quand la photographie est-elle devenue numérique ?
Comment sommes-nous passés de quelques clichés précieux à des milliers d’images stockées dans nos téléphones ?

Une exposition accessible à tous, pour petits et grands, qui mêle histoire, technologie et passion de la photographie.

CLIC ! Et si vous regardiez vos photos autrement ?

Médiathèque Au fil des Mots Rue Fernand Stassin 59552 Courchelettes Courchelettes 59552 Nord Hauts-de-France
CLIC ! 200 ans à capturer le monde

©CPCThibautLefrançois

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