Exposition « Clichés » – Collectif des artistes du B.R.E.F. Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren 3 décembre 2025 – 3 janvier 2026 Entrée libre, visible aux horaires d’ouverture du Triskel

C’est avec la volonté de s’inscrire dans la thématique du Triskell pour l’année 2025/2026 que Le Collectif des artistes du B.R.E.F. a choisi le titre CLICHES pour son exposition.

S’il est généralement une photo prise avec un appareil photo, le cliché est aussi au sens figuré un lieu commun, une idée ou une formule devenue banale.

Avec son propre regard et sa pratique personnelle, chaque artiste du collectif vous propose une œuvre en résonance avec ce thème.

_**Vernissage et visite de l’exposition en présence des artistes du collectif le vendredi 5 décembre à 18h.**_

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-03T09:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-03T18:00:00.000+01:00

Espace culturel Le Triskell – Ploeren Le Triskell ploeren Ploeren 56880 Morbihan