Exposition Climat et biodiversité, C’est chaud ! Hôtel de Ville Avignon samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Suite à la visite de l’hôtel de ville nous vous invitons à découvrir l’Exposition Climat et biodiversité, C’est chaud !

En août 2021, le 6e rapport d’évaluation du GIEC faisait part de ses conclusions. Il relève que les changements sans précédent de ces dernières décennies affectent irréversiblement toutes les régions du globe. C’est dans ce contexte qu’est née l’exposition Climat et Biodiversité, c’est chaud ! fruit d’une collaboration entre chercheurs, ingénieurs, techniciens, médiateurs, experts du sujet. L’objectif de ce travail est de développer le dialogue entre citoyens et chercheurs autour des impacts du changement climatiques sur les êtres vivants, de vulgariser la science dans ce domaine, et de rendre les connaissances actuelles accessibles à tous.

Climat et Biodiversité, c’est chaud ! est un travail collaboratif impliquant l’expertise et les connaissances de scientifiques d’INRAE et du CNRS, mais aussi des associations, collégiens, et communicants (CNRS, INRAE, Tela Botanica, Aix-Marseille Université, Parc de Lunaret, Ville de Montpellier, CREA Mont Blanc, ITC Montpellier, Collège Simone Veil, Montpellier).

Hôtel de Ville Place de l’Horloge 84000 AVIGNON Avignon 84000 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

Journées européennes du patrimoine 2025

© Création graphique : Stessy Salelles / Création des illustrations : Agathe Perois et Fabrice Bonne.