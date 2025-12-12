Exposition Clos d’Elles

Place Saint Pierre Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-05

fin : 2026-02-12

Date(s) :

2026-02-05

Pour la troisième fois, le collectif Clos d’Elles vous propose de découvrir une exposition d’artistes féminines de la région et au-delà, au sein du Pavillon du Verdurier.

Si vous souhaitez participer à l’exposition, vous pouvez candidater jusqu’au 20 décembre https://docs.google.com/forms/d/1EGh_ZSHpt34_u1hLRWLn2YAwpQwwniFvhpFEgRRWEP8/viewform.

Renseignements auprès de l’association (en lien). .

Place Saint Pierre Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

English :

L’événement Exposition Clos d’Elles Limoges a été mis à jour le 2025-12-10 par OT Limoges Métropole