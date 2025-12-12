Exposition Clos d’Elles Limoges
Exposition Clos d’Elles Limoges jeudi 5 février 2026.
Exposition Clos d’Elles
Place Saint Pierre Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-05
fin : 2026-02-12
Date(s) :
2026-02-05
Pour la troisième fois, le collectif Clos d’Elles vous propose de découvrir une exposition d’artistes féminines de la région et au-delà, au sein du Pavillon du Verdurier.
Si vous souhaitez participer à l’exposition, vous pouvez candidater jusqu’au 20 décembre https://docs.google.com/forms/d/1EGh_ZSHpt34_u1hLRWLn2YAwpQwwniFvhpFEgRRWEP8/viewform.
Renseignements auprès de l’association (en lien). .
Place Saint Pierre Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
English :
L’événement Exposition Clos d’Elles Limoges a été mis à jour le 2025-12-10 par OT Limoges Métropole