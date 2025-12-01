Exposition Clowns de légende par Pierre DANNES Salle Baudry Le Pouliguen

Exposition Clowns de légende par Pierre DANNES

Salle Baudry 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-22 10:30:00

fin : 2025-12-26 13:00:00

Date(s) :

2025-12-22 2025-12-23 2025-12-24 2025-12-26 2025-12-27 2025-12-28

Pierre Dannes a promené son regard dans tous les cirques parisiens de 1938 à 1966 ainsi que sur les scènes de music-hall. Venez découvrir une restitution de son travail à travers cette exposition.

En partenariat avec l’association Francesco Caroli. .

Salle Baudry 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 15 08 08 accueil@mairie-lepouliguen.fr

