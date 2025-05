Exposition Club Photo de Périgny Portes ouvertes – Périgny, 17 mai 2025 07:00, Périgny.

Charente-Maritime

Exposition Club Photo de Périgny Portes ouvertes Parvis de l’église 6 allée du cimetière Périgny Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17

fin : 2025-05-18

Date(s) :

2025-05-17

Le Club Photo Périgny a le plaisir de vous inviter à ses journées portes ouvertes !

.

Parvis de l’église 6 allée du cimetière

Périgny 17180 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English : Exhibition Club Photo de Périgny Portes ouvertes

Club Photo Périgny is pleased to invite you to its open house!

German : Ausstellung Club Photo de Périgny Portes ouvertes

Der Fotoclub Périgny freut sich, Sie zu seinen Tagen der offenen Tür einzuladen!

Italiano :

Il Club Photo Périgny è lieto di invitarvi alle sue giornate di porte aperte!

Espanol : Exposicion Club Photo de Périgny Portes ouvertes

El Club Photo Périgny tiene el placer de invitarle a sus jornadas de puertas abiertas.

L’événement Exposition Club Photo de Périgny Portes ouvertes Périgny a été mis à jour le 2025-05-11 par La Rochelle Tourisme