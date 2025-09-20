Exposition Co-cathédrale Notre-Dame Médiathèque Vailland Bourg-en-Bresse

Du samedi 6 au mardi 23 septembre, aux horaires d’ouverture de la médiathèque.

Vous souhaitez en savoir plus sur l’histoire du bâtiment de la co-cathédrale Notre-Dame ? La médiathèque Vailland vous propose de vous plonger dans l’hsitoire de sa construction et de la rénovation du clocher par Tony Ferret, à travers des cartes postales, plans et photographies.

Médiathèque Vailland 1 rue du Moulin de Brou 01000 Bourg-en-Bresse Bourg-en-Bresse 01000 Les Vennes Ain Auvergne-Rhône-Alpes 04.74.42.47.10

gravure de Lallemand – Médiathèque Vailland – Ville de Bourg-en-Bresse