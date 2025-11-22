EXPOSITION (CO) HABITER AVEC LES ARBRES Espace des Roches Saint-Brevin-les-Pins

EXPOSITION (CO) HABITER AVEC LES ARBRES

Espace des Roches Avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Début : 2025-11-22 13:00:00

fin : 2025-11-25 22:30:00

Exposition [Co]habiter avec les arbres

Proposée par le CAUE de Loire-Atlantique

Et si nous apprenions à mieux vivre avec les arbres ?

À travers une mise en scène pédagogique, illustrée et pleine d’humour, cette exposition invite petits et grands à réfléchir à la place des arbres dans nos villes, nos villages et nos paysages.

Les arbres, qu’ils soient remarquables ou ordinaires, font partie de notre quotidien et nous rendent de précieux services. Pourtant, leur avenir est parfois menacé par l’urbanisation et le changement climatique.

L’exposition [Co]habiter avec les arbres donne des clés pour comprendre, préserver et partager ce patrimoine vivant essentiel à notre qualité de vie.

Une découverte à la fois ludique, sensible et engagée, ouverte à tous les habitants… et à tous les amoureux de la nature !

Le 22/11 à la salle Étoile de Jade à l’occasion de la Sainte-Catherine .

Espace des Roches Avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 64 44 44 ot@tourisme-saint-brevin.fr

