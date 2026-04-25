Exposition: coalition, art écologie et territoires DIDAM Bayonne

Bayonne

Exposition: coalition, art écologie et territoires

DIDAM 6 Quai de Lesseps Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-05-29

Pour ses 15 ans, l’association COAL a présenté en 2024 à Paris l’exposition COALITION , dédiée à la scène artistique internationale engagée sur les enjeux écologiques. Aujourd’hui itinérante, elle est accueillie au Didam avec le soutien du fonds Indarra.

L’exposition met en lumière la diversité des pratiques de l’art écologique, difficile à définir tant elle est riche et plurielle. Elle rassemble des œuvres allant de l’engagement politique aux démarches de résilience, en passant par l’alerte et les pratiques transformatrices.

COALITION dresse ainsi le panorama d’une génération d’artistes qui rendent visibles les mutations en cours et participent à l’émergence d’un récit collectif, porteur de solutions et d’imaginaires pour un avenir plus durable et plus juste. .

DIDAM 6 Quai de Lesseps Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 63 43

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English : Exposition: coalition, art écologie et territoires

L’événement Exposition: coalition, art écologie et territoires Bayonne a été mis à jour le 2026-04-25 par OT Bayonne