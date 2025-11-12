Exposition Cœur de Marie Musée des Beaux-Arts de Nancy Nancy

Exposition Cœur de Marie Musée des Beaux-Arts de Nancy Nancy mercredi 12 novembre 2025.

Exposition Cœur de Marie

Musée des Beaux-Arts de Nancy 3 Place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

7

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-12 10:00:00

fin : 2025-12-24 18:00:00

Date(s) :

2025-11-12 2025-12-26 2026-01-02

CŒUR DE MARIE prolonge le travail de Marie-Mam Sai Bellier, amorcé lors de sa résidence au CERFAV et en écho avec L’AMOUR EN CAGE, présenté au CAC Passages, à Troyes, en janvier 2025.

Cette installation suspendue pensée comme un hommage à la fleur éponyme rassemble une série de pièces mêlant fer et verre pour composer un langage visuel crypté, mutant, inspiré de références de l’Art Nouveau et défendant une vision contemporaine du memento mori. Chaque œuvre, tantôt issue de commandes de design graphique, tantôt conçue pour l’occasion, devient ici un symbole, un signe, ou plutôt un des mots de cette phrase qu’il nous revient de déchiffrer dans l’espace. Quel qu’en soit le sens, elle parle en tous cas de l’amour, de la mémoire, et de la mort.

Si cette recherche est consacrée à une nouvelle approche de l’ornement, incarnée, émue et symbolique, si elle porte la trace d’un rapport particulier aux arts du feu, elle témoigne surtout du regard amoureux que la typographe a posé sur l’héritage de l’Art Nouveau dans la région. Elle est le fruit de collaborations où l’art, l’artisanat et le design s’entrelacent avec le texte pour questionner d’autres formes d’écriture. Au-delà des mots et de l’alphabet latin, ces sculptures-idéogrammes encapsulent des histoires mais peuvent être lues de multiples manières. Cette résidence au CERFAV a marqué un tournant dans la pratique de Marie-Mam Sai Bellier en ce qu’elle lui a permis d’aller vers une approche sensorielle, intersectionnelle, ornementale et décolonisée, où l’art dit décoratif s’inspire également de systèmes non-occidentaux.

Dans le cadre de Métro’Folies.Tout public

7 .

Musée des Beaux-Arts de Nancy 3 Place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 01

English :

C?UR DE MARIE continues Marie-Mam Sai Bellier?s work, begun during her residency at CERFAV and echoing L?AMOUR EN CAGE, presented at CAC Passages, Troyes, in January 2025.

This suspended installation, conceived as a tribute to the eponymous flower, brings together a series of pieces combining iron and glass to compose a cryptic, mutant visual language, inspired by Art Nouveau references and defending a contemporary vision of the memento mori. Each work, sometimes the result of graphic design commissions, sometimes conceived for the occasion, becomes a symbol, a sign, or rather one of the words in a sentence that we must decipher in space. Whatever its meaning, it speaks of love, memory and death.

If this research is devoted to a new approach to ornament, embodied, moved and symbolic, if it bears the trace of a particular relationship to the arts of fire, it testifies above all to the loving gaze that the typographer has cast on the legacy of Art Nouveau in the region. It is the fruit of collaborations where art, craft and design intertwine with text to question other forms of writing. Beyond words and the Latin alphabet, these ideogram-sculptures encapsulate stories, but can be read in a multitude of ways. This residency at CERFAV marked a turning point in Marie-Mam Sai Bellier?s practice, enabling her to move towards a sensorial, intersectional, ornamental and decolonized approach, where so-called decorative art also draws inspiration from non-Western systems.

As part of Métro’Folies.

German :

C?UR DE MARIE setzt die Arbeit von Marie-Mam Sai Bellier fort, die sie während ihres Aufenthalts im CERFAV begonnen hat, und ist ein Echo auf L’AMOUR EN CAGE, das im Januar 2025 im CAC Passages in Troyes gezeigt wurde.

Diese hängende Installation, die als Hommage an die gleichnamige Blume gedacht ist, umfasst eine Reihe von Stücken aus Eisen und Glas, die eine verschlüsselte, mutierte visuelle Sprache bilden, die von Referenzen aus dem Jugendstil inspiriert ist und eine zeitgenössische Vision des Memento mori vertritt. Jedes Werk, das mal aus Grafikdesignaufträgen stammt, mal für den Anlass entworfen wurde, wird hier zu einem Symbol, einem Zeichen, oder vielmehr zu einem der Wörter dieses Satzes, den wir im Raum entziffern müssen. Was auch immer er bedeuten mag, er spricht auf jeden Fall von Liebe, Erinnerung und Tod.

Diese Recherche widmet sich einer neuen Herangehensweise an das Ornament, die verkörpert, bewegt und symbolisch ist, und zeigt eine besondere Beziehung zu den Feuerkünsten, aber sie zeugt vor allem von dem liebevollen Blick, den die Typografin auf das Erbe des Jugendstils in der Region geworfen hat. Sie ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit, bei der Kunst, Handwerk und Design mit dem Text verwoben werden, um andere Formen des Schreibens zu hinterfragen. Jenseits von Wörtern und dem lateinischen Alphabet verkapseln diese Skulpturen-Ideogramme Geschichten, können aber auf vielfältige Weise gelesen werden. Die Residenz am CERFAV war ein Wendepunkt in Marie-Mam Sai Belliers Praxis, da sie ihr die Möglichkeit gab, einen sensorischen, intersektionalen, ornamentalen und dekolonisierten Ansatz zu verfolgen, bei dem die sogenannte dekorative Kunst auch von nicht-westlichen Systemen inspiriert wird.

Im Rahmen von Métro’Folies.

Italiano :

C?UR DE MARIE prosegue il lavoro di Marie-Mam Sai Bellier, iniziato durante la sua residenza al CERFAV e che fa eco a L?AMOUR EN CAGE, presentato al CAC Passages di Troyes nel gennaio 2025.

Questa installazione sospesa, concepita come un omaggio al fiore omonimo, riunisce una serie di pezzi che combinano ferro e vetro per comporre un linguaggio visivo criptico e mutante, che si ispira ai riferimenti dell’Art Nouveau e difende una visione contemporanea del memento mori. Ogni opera, sia essa commissionata per la grafica o concepita per l’occasione, diventa un simbolo, un segno, o meglio una delle parole di una frase che dobbiamo decifrare nello spazio. Qualunque sia il suo significato, parla di amore, memoria e morte.

Se questa ricerca è dedicata a un nuovo approccio all’ornamento, incarnato, mosso e simbolico, se porta la traccia di un rapporto particolare con le arti del fuoco, testimonia soprattutto lo sguardo amorevole che la tipografa ha gettato sull’eredità dell’Art Nouveau nella regione. È il frutto di collaborazioni in cui arte, artigianato e design si intrecciano con il testo per esplorare altre forme di scrittura. Guardando oltre le parole e l’alfabeto latino, queste sculture-ideogramma racchiudono storie ma possono anche essere lette in molti modi diversi. La residenza al CERFAV ha segnato una svolta nella pratica di Marie-Mam Sai Bellier, consentendole di orientarsi verso un approccio sensoriale, intersezionale, ornamentale e decolonizzato, in cui la cosiddetta arte decorativa trae ispirazione anche da sistemi non occidentali.

Nell’ambito di Métro’Folies.

Espanol :

C’UR DE MARIE es la continuación del trabajo de Marie-Mam Sai Bellier, iniciado durante su residencia en el CERFAV y eco de L’AMOUR EN CAGE, presentado en el CAC Passages de Troyes en enero de 2025.

Esta instalación suspendida, concebida como un homenaje a la flor homónima, reúne una serie de piezas que combinan hierro y vidrio para componer un lenguaje visual críptico y mutante, inspirado en las referencias del Art Nouveau y que defiende una visión contemporánea del memento mori. Cada obra, ya sea por encargo gráfico o concebida para la ocasión, se convierte en un símbolo, un signo, o más bien en una de las palabras de una frase que debemos descifrar en el espacio. Sea cual sea su significado, habla de amor, de memoria y de muerte.

Si esta investigación se consagra a un nuevo enfoque del ornamento, encarnado, conmovido y simbólico, si lleva la huella de una relación particular con las artes del fuego, atestigua sobre todo la mirada amorosa que el tipógrafo ha lanzado sobre la herencia del Art Nouveau en la región. Es el fruto de colaboraciones en las que el arte, la artesanía y el diseño se entrelazan con el texto para explorar otras formas de escritura. Más allá de las palabras y del alfabeto latino, estas esculturas-ideograma encierran historias, pero también pueden leerse de muchas maneras diferentes. Esta residencia en CERFAV marcó un punto de inflexión en la práctica de Marie-Mam Sai Bellier, permitiéndole avanzar hacia un enfoque sensorial, interseccional, ornamental y descolonizado, en el que el llamado arte decorativo también se inspira en sistemas no occidentales.

En el marco de Métro’Folies.

L’événement Exposition Cœur de Marie Nancy a été mis à jour le 2025-10-21 par DESTINATION NANCY