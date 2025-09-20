Exposition « Coiffy-le-bas en 1900 » Église de la Vierge-en-sa-Nativité Coiffy-le-Bas

Exposition « Coiffy-le-bas en 1900 » Église de la Vierge-en-sa-Nativité Coiffy-le-Bas samedi 20 septembre 2025.

Exposition « Coiffy-le-bas en 1900 » 20 et 21 septembre Église de la Vierge-en-sa-Nativité Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:+ – 2025-09-20T17:+

Fin : 2025-09-21T10:+ – 2025-09-21T17:+

Découvrez une exposition dans l’espace public, devant l’église de la Vierge-en-sa-Nativité, accessible en permanence, détaillant l’identité, la vie quotidienne et l’habitat rural de la commune dans les années 1900.

Église de la Vierge-en-sa-Nativité 17 Rue des Dames, 52400 Coiffy-le-Bas Coiffy-le-Bas 52400 Haute-Marne Grand Est L’église de la Vierge en sa Nativité date du XVIIᵉ siècle. Elle possède un chœur du XIIᵉ siècle, inscrit à l’Inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis le 10 octobre 1927. La nef a été construite au XVIIᵉ siècle, comme l’indiquent une croisée de poutres de la charpente portant la date de 1673 et une clé de voûte datée de 1672. La sacristie a été élevée en 1741 par le curé Pierre Guinemand, comme le mentionne une inscription encastrée sur son mur avec ses initiales, P.G.

Découvrez une exposition dans l’espace public, devant l’église de la Vierge-en-sa-Nativité, accessible en permanence, détaillant l’identité, la vie quotidienne et l’habitat rural de la commune dans…

© Service Patrimoine Pays d’art et d’histoire