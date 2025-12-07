Exposition collages Amilly
Exposition collages Amilly samedi 11 avril 2026.
Exposition collages
Rue Saint-Loup Amilly Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 14:00:00
fin : 2026-04-19 18:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Exposition collages
La démarche artistique de Gérard Chantereau s’inscrit dans l’héritage poétique et subversif du collage. Son travail repose sur la collecte d’images issues de livres, revues scientifiques, photographies, reproductions d’œuvres et documents anciens. Plus qu’une technique, le collage constitue un état d’esprit une poétique de la rencontre fortuite, où surgissent des mondes étranges, parfois inquiétants, traversés d’un humour noir révélant notre part d’ombre. .
Rue Saint-Loup Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 76 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Collage exhibition
L’événement Exposition collages Amilly a été mis à jour le 2026-03-24 par OT MONTARGIS
À voir aussi à Amilly (Loiret)
- Fête du court-métrage Amilly 27 mars 2026
- Randonnée déguisée Club Solid’Le Chesnoy Amilly 29 mars 2026
- Randonnée Solidaire du Lycée du Chesnoy Amilly 29 mars 2026
- Bal 100% Line Amilly 29 mars 2026
- Vendredis de l’Orgue Amilly 3 avril 2026