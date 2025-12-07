Exposition collages

Rue Saint-Loup Amilly Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 14:00:00

fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Exposition collages

La démarche artistique de Gérard Chantereau s’inscrit dans l’héritage poétique et subversif du collage. Son travail repose sur la collecte d’images issues de livres, revues scientifiques, photographies, reproductions d’œuvres et documents anciens. Plus qu’une technique, le collage constitue un état d’esprit une poétique de la rencontre fortuite, où surgissent des mondes étranges, parfois inquiétants, traversés d’un humour noir révélant notre part d’ombre. .

Rue Saint-Loup Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 76 00

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English :

Collage exhibition

L’événement Exposition collages Amilly a été mis à jour le 2026-03-24 par OT MONTARGIS