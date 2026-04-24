[Exposition] Collages Aurélie Plana et de céramiques Camille Ferry Galerie Tour d’Ivoire Dieppe

Dieppe

[Exposition] Collages Aurélie Plana et de céramiques Camille Ferry

Galerie Tour d’Ivoire / 68 rue de la Barre Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:30:00

fin : 2026-05-27 18:30:00

Date(s) :

2026-05-23 2026-05-26 2026-05-27 2026-05-28 2026-05-29 2026-05-30 2026-06-02 2026-06-03 2026-06-04 2026-06-05 2026-06-06 2026-06-09 2026-06-10 2026-06-11 2026-06-12 2026-06-13 2026-06-16 2026-06-17 2026-06-18 2026-06-19

Exposition Aurélie Plana et Camille Ferry

La galerie associative Tour d’Ivoire accueille les artistes Aurélie Plana et Camille Ferry pour une exposition mêlant collages et céramiques.

Venez découvrir leurs travaux à travers une sélection d’œuvres présentées dans cet espace dédié à la création artistique au cœur de Dieppe. .

Galerie Tour d’Ivoire / 68 rue de la Barre Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 6 72 96 46 99 tourdivoiredieppe@gmail.com

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English : [Exposition] Collages Aurélie Plana et de céramiques Camille Ferry

L’événement [Exposition] Collages Aurélie Plana et de céramiques Camille Ferry Dieppe a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie