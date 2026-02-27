Exposition : collages féministes Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill Paris
Grand classique du répertoire d’actions féministes depuis le XIXe siècle, le collage s’est réinventé par le biais de la lutte contre les féminicides : marquer symboliquement un territoire, soutenir les victimes ou encore interpeller les institutions.
Dans le cadre de la Journée de lutte pour les droits des femmes, en partenariat avec le Centre Paris Anim Place des fêtes, venez découvrir une exposition consacrée aux collages féministes
Du jeudi 05 mars 2026 au samedi 04 avril 2026 :
gratuit
accès libre aux horaires d’ouverture de la bibliothèque
Tout public.
Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill 6 rue Fessart 75019 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-jacqueline-dreyfus-weill-1748 +33142084915 bibliotheque.dreyfusweill@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequeJacquelineDreyfusWeill https://www.facebook.com/bibliothequeJacquelineDreyfusWeill
