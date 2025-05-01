Le CPA Maurice Ravel dispose d’un espace d’exposition artistique surnommé la Galerie Maurice Ravel. Chaque saison, cette galerie accueille plusieurs expositions présentant différentes techniques représentatives de la création artistique actuelle (peinture, dessin, photographie, collage, estampe, création numérique, art urbain, etc.).

À travers ces expositions, nous mettons un point d’honneur à offrir à nos publics la possibilité de découvrir l’art sous des formes variées et originales et de rencontrer des artistes aux parcours multiples, notamment à l’occasion des vernissages.

Exposition de janvier : « Colle et Couture », du 02 au 27 février 2026

Exposition gratuite en accès libre

Le collectif, créé en 2023, rassemble 6 collagistes aux créations très diverses. Leur point commun : les papiers de toutes sortes, déchirés ou découpés minutieusement, voire sculptés.

Depuis deux ans, les membres du collectif collaborent sur des projets inspirants :

– Le Festival du Collage à l’Etablisienne,

– La réalisation d’un livre intitulé, Paris sens dessus dessous, en 2024, dont les collages originaux ont été présentés à La Galerie « Le Fil rouge » l’année suivante,

– L’exposition « Fils et Feuilles », à la Galerie Etienne de Causans, rue de Seine, en juin 2025, organisée avec l’association d’artistes Hybrid’s crib en collaboration avec le collectif New York Collage Ensemble dont l’une d’entre eux est membre.

Pour cette nouvelle exposition, il s’agit d’exploiter la richesse et la variété des matières textiles : fil, filets, résilles, maille… ainsi que des éléments recyclés et de les intégrer au papier, matériau fondamental du collage. Le titre « Colle et Couture » renvoie aux deux techniques majeures utilisées dans leurs nouvelles œuvres et invite à une réflexion sur la capacité de l’art à tisser des liens entre les techniques, les idées et le public.

Save the date !

Vendredi 06 février à partir de 18h : Vernissage en présence des artistes

Du lundi 02 février 2026 au vendredi 27 février 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 09h00 à 21h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-02T10:00:00+01:00

fin : 2026-02-27T22:00:00+01:00

Centre Paris Anim’ Maurice Ravel 6 avenue Maurice Ravel 75012 PARIS

https://animravel.aniapp.fr/actualites/77 +33144756014 animravel@laligue.org https://www.facebook.com/centreparisanimmauriceravel https://www.facebook.com/centreparisanimmauriceravel



