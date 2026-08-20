Exposition : Collectif AKA – Terre et rêves Grand Rue Frédéric Mistral Les Baux-de-Provence

Informations pratiques

Les Baux-de-Provence

Exposition : Collectif AKA – Terre et rêves

Du 01/10 au 15/10/2026 tous les jours de 10h à 19h. Grand Rue Frédéric Mistral Galerie Post Tenebras Lux Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01 10:00:00

fin : 2026-10-15 19:00:00

Date(s) :

2026-10-01

Exposition du Collectif AKA à la galerie Post Tenebras Lux

Kanksa, artiste peintre et plasticienne, exprime son art sur des panneaux de bois découpés et enrichis de techniques mixtes et de dorure à la feuille d’or.

Agnès Delettre, artiste plasticienne, explore différentes formes et textures à travers le grès de la faïence. Elle exprime son extrême sensibilité en créant des bustes et des silhouettes féminines. .

Grand Rue Frédéric Mistral Galerie Post Tenebras Lux Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 34 39 tourisme@lesbauxdeprovence.com

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English :

Exhibition of the AKA Collective at Post Tenebras Lux Gallery

L’événement Exposition : Collectif AKA – Terre et rêves Les Baux-de-Provence a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme des Baux de Provence