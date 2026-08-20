Exposition : Collectif AKA – Terre et rêves Grand Rue Frédéric Mistral Les Baux-de-Provence
jeudi 1 octobre 2026 · Grand Rue Frédéric Mistral · Les Baux-de-Provence
Informations pratiques
Les Baux-de-Provence
Exposition : Collectif AKA – Terre et rêves
Du 01/10 au 15/10/2026 tous les jours de 10h à 19h. Grand Rue Frédéric Mistral Galerie Post Tenebras Lux Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01 10:00:00
fin : 2026-10-15 19:00:00
Date(s) :
2026-10-01
Exposition du Collectif AKA à la galerie Post Tenebras Lux
Kanksa, artiste peintre et plasticienne, exprime son art sur des panneaux de bois découpés et enrichis de techniques mixtes et de dorure à la feuille d’or.
Agnès Delettre, artiste plasticienne, explore différentes formes et textures à travers le grès de la faïence. Elle exprime son extrême sensibilité en créant des bustes et des silhouettes féminines. .
Grand Rue Frédéric Mistral Galerie Post Tenebras Lux Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 34 39 tourisme@lesbauxdeprovence.com
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English :
Exhibition of the AKA Collective at Post Tenebras Lux Gallery
L’événement Exposition : Collectif AKA – Terre et rêves Les Baux-de-Provence a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme des Baux de Provence
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