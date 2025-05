[Exposition] Collectif artistique familial Jade – Immeuble Quenouille · Place Henri Dunant · Neuville-lès-Dieppe Dieppe, 16 mai 2025 09:00, Dieppe.

Seine-Maritime

[Exposition] Collectif artistique familial Jade Immeuble Quenouille · Place Henri Dunant · Neuville-lès-Dieppe Galerie Oxygène Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-16 09:00:00

fin : 2025-06-12 12:00:00

Date(s) :

2025-05-16

2025-05-19

2025-05-20

2025-05-21

2025-05-22

2025-05-23

2025-05-26

2025-05-27

2025-05-28

2025-05-29

2025-05-30

2025-06-02

2025-06-03

2025-06-04

2025-06-05

2025-06-06

2025-06-09

2025-06-10

2025-06-11

2025-06-12

Le Centre Social Oxygène vous invite à découvrir un univers artistique celui du Collectif Familial JADE Jim, Achille, David, Emmanuelle une famille d’artistes en perpétuelle évolution.

Dessin, photo, vidéo, drone, art floral, Land art… chaque membre s’exprime à sa manière, mais tous ont un terrain de jeu commun la plage. Un espace libre et vivant, où la nature devient toile et l’instant devient art.

Leur travail s’inscrit dans une démarche d’art éphémère, respectueuse des éléments les œuvres, souvent tracées directement dans le sable, évoquent l’eau, l’air, la terre, le végétal, l’animal… Des décors hybrides, sensibles et puissants, qui célèbrent la beauté de l’instant et la force de la nature.

Le Centre Social Oxygène vous invite à découvrir un univers artistique celui du Collectif Familial JADE Jim, Achille, David, Emmanuelle une famille d’artistes en perpétuelle évolution.

Dessin, photo, vidéo, drone, art floral, Land art… chaque membre s’exprime à sa manière, mais tous ont un terrain de jeu commun la plage. Un espace libre et vivant, où la nature devient toile et l’instant devient art.

Leur travail s’inscrit dans une démarche d’art éphémère, respectueuse des éléments les œuvres, souvent tracées directement dans le sable, évoquent l’eau, l’air, la terre, le végétal, l’animal… Des décors hybrides, sensibles et puissants, qui célèbrent la beauté de l’instant et la force de la nature. .

Immeuble Quenouille · Place Henri Dunant · Neuville-lès-Dieppe Galerie Oxygène

Dieppe 76370 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 40 28 87 oxygene-neuville@orange.fr

English : [Exposition] Collectif artistique familial Jade

The Centre Social Oxygène invites you to discover an artistic universe: that of the Collectif Familial JADE? Jim, Achille, David, Emmanuelle? an ever-evolving family of artists.

Drawing, photography, video, drone, floral art, land art? each member expresses himself or herself in his or her own way, but all share a common playground: the beach. A free, living space, where nature becomes canvas and the moment becomes art.

Their work is part of an ephemeral art approach, respectful of the elements: the works, often traced directly in the sand, evoke water, air, earth, plants, animals? Sensitive, powerful hybrid decors that celebrate the beauty of the moment and the power of nature.

German :

Das Centre Social Oxygène lädt Sie ein, eine künstlerische Welt zu entdecken: die des Familienkollektivs JADE? Jim, Achille, David, Emmanuelle ? eine Künstlerfamilie, die sich ständig weiterentwickelt.

Zeichnen, Fotografie, Video, Drohne, Blumenkunst, Land Art? jedes Mitglied drückt sich auf seine Weise aus, aber alle haben ein gemeinsames Spielfeld: den Strand. Ein freier und lebendiger Raum, in dem die Natur zur Leinwand und der Augenblick zur Kunst wird.

Ihre Arbeit ist Teil einer vergänglichen Kunst, die die Elemente respektiert: Die Kunstwerke, die oft direkt in den Sand gezeichnet werden, erinnern an Wasser, Luft, Erde, Pflanzen, Tiere? Hybride, sensible und kraftvolle Szenerien, die die Schönheit des Augenblicks und die Kraft der Natur zelebrieren.

Italiano :

Il Centre Social Oxygène vi invita a scoprire un universo artistico: quello del Collectif Familial JADE ? Jim, Achille, David, Emmanuelle? Una famiglia di artisti in continua evoluzione.

Disegno, fotografia, video, drone, arte floreale, land art. Ogni membro si esprime a modo suo, ma tutti condividono un terreno di gioco comune: la spiaggia. Uno spazio libero, vivo, dove la natura diventa tela e l’attimo diventa arte.

Il loro lavoro fa parte di un approccio all’arte effimera che rispetta gli elementi: le opere, spesso tracciate direttamente sulla sabbia, evocano acqua, aria, terra, piante e animali? Queste ambientazioni ibride sono sensibili e potenti, e celebrano la bellezza del momento e la forza della natura.

Espanol :

El Centre Social Oxygène le invita a descubrir un universo artístico: el del Collectif Familial JADE ? Jim, Achille, David, Emmanuelle… una familia de artistas en constante evolución.

Dibujo, fotografía, vídeo, dron, arte floral, land art… cada miembro se expresa a su manera, pero todos comparten un terreno de juego común: la playa. Un espacio libre y vivo, donde la naturaleza se convierte en lienzo y el momento en arte.

Sus obras se inscriben en un enfoque del arte efímero que respeta los elementos: las obras, a menudo trazadas directamente en la arena, evocan el agua, el aire, la tierra, las plantas y los animales? Estos escenarios híbridos son sensibles y poderosos, y celebran la belleza del momento y el poder de la naturaleza.

L’événement [Exposition] Collectif artistique familial Jade Dieppe a été mis à jour le 2025-05-07 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie