Exposition collectif Barbotine Médiathèque Léo Ferré Désertines

Médiathèque Léo Ferré 11 Rue Joliot Curie Désertines Allier
Début : Lundi 2025-11-18
fin : 2025-12-07
2025-11-18
Exposition des sculptures du collectif Barbotine.
Médiathèque Léo Ferré 11 Rue Joliot Curie Désertines 03630 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 34 41
English :
Exhibition of sculptures by the Barbotine collective.
German :
Ausstellung der Skulpturen des Kollektivs Barbotine.
Italiano :
Mostra di sculture del collettivo Barbotine.
Espanol :
Exposición de esculturas del colectivo Barbotina.
L’événement Exposition collectif Barbotine Désertines a été mis à jour le 2025-11-14 par Montluçon Tourisme