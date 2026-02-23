Exposition collectif Courants d’Art Route de Mirville Bolbec

Exposition collectif Courants d’Art

Route de Mirville Centre Culturelle du Val-aux-Grès Bolbec Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-03-07 14:30:00

fin : 2026-04-05 18:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Courants d’Art est un collectif d’artistes de l’agglomération Havraise et ses alentours, réunis pour promouvoir l’accès à l’art pour tous. Si tu ne viens pas à l’art c’est l’art qui viendra à toi ! Telle est la philosophie du collectif.

Afficher l’art sous toutes ses formes, le rendre accessible à tous en l’amenant au plus près du regard de chacun en proposant des expositions éphémères multi-arts dans des lieux très divers, conventionnels ou plus inattendus, transformés en galerie d’art le temps de quelques jours.

Le collectif propose différentes formes d’art afin d’ouvrir l’esprit des visiteurs à une large palette de techniques et concepts artistiques, le tout dans un esprit de rencontres et de partages entre les visiteurs et les artistes.

Fort de ses plus de 30 artistes adhérents (Peintres, aquarellistes, pastellistes, dessinateurs, photographes, sculpteurs, poète et artisans d’art), Courants d’Art garantit une expérience nouvelle à chaque exposition .

Route de Mirville Centre Culturelle du Val-aux-Grès Bolbec 76210 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 31 07 13 service.culturel@bolbec.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition collectif Courants d’Art

L’événement Exposition collectif Courants d’Art Bolbec a été mis à jour le 2026-02-23 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme