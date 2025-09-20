Exposition – Collectif « FAIRE ARGILE » Le Patiau – Centre d’art et d’histoire céramique Saint-Jean-la-Poterie

Exposition – Collectif « FAIRE ARGILE » Samedi 20 septembre, 14h00 Le Patiau – Centre d’art et d’histoire céramique Morbihan

Visite animée de l’exposition et du sentier d’interprétation Histoires Potières sur réservation

Cette année, le Collectif FAIRE ARGILE vous fera découvrir des créations pensées pour la cuisson, tout en abordant des thématiques liées aux enjeux écologiques.

Les filles de Faire argile depuis l’été 2020 se retrouvent régulièrement.

En marge de leur travail d’expression individuelle, elles réfléchissent à de nouvelles façons d’être potiers aujourd’hui.

Dans leur laboratoire de recherche, elles imaginent, ajustent et testent.

Elles veulent, sur fond de crise écologique, avec leur métier, changer les esprits ; proposer une rupture ; repenser en même temps les habitudes de production, de consommation, d’usage, de modèle économique.

Elles fabriquent à partir d’argile récoltée à proximité, d’émail issu de produits récupérés et non polluants (terre, cendres de poêles de chauffage, poussière de carrières de pierre), ce qu’elles nomment : objets de lutte

Le Patiau – Centre d'art et d'histoire céramique 2 rue du Calvaire, 56350, Saint-Jean-la-Poterie Saint-Jean-la-Poterie 56350 Morbihan Bretagne En gallo, le « Patiau » désigne le petit bloc de terre, posé sur le tour, à partir duquel est réalisé le pot.

Ainsi commence l’histoire d’hommes et de femmes qui, depuis plus de 1000 ans façonnent la terre de Saint-Jean-la-Poterie !

Le Patiau, centre d’art et d’histoire céramique raconte ce patrimoine céramique singulier et invite à découvrir le geste perpétué des décoratrices de la faïencerie de Saint-Jean-de-Bretagne et la créativité de la céramique contemporaine.

Trois espaces, trois ambiances: l’espace muséographique, l’atelier de décoration sur faïence et la galerie boutique.

Le Patiau