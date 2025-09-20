Exposition « Collection de papier peint du XXe siècle » Ateliers sur cour Aubusson

Gratuit.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Brigitte Baudère vous accueille au sein de son atelier où le papier peint ancien est roi. Patiemment chiné dans les demeures creusoises, elle collectionne les papiers peints depuis une trentaine d’années.

Ateliers sur cour 20 rue Chateaufavier, 23200 Aubusson Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine 06 30 78 82 83

© Brigitte Baudère