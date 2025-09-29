Exposition « Collection du Musée Régional de Géologie Pierre Vetter » Cransac

Exposition « Collection du Musée Régional de Géologie Pierre Vetter »

35 Place de l’Hôtel de Ville Cransac Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-09-29

fin : 2025-11-26

2025-09-29

Office de Tourisme et du Thermalisme, bureau de Cransac-Les-Thermes.

En septembre/octobre du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 15h à 18h, le samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h.

En novembre du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 15h à 17h, le samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h.

Le Musée régional de géologie Pierre-Vetter présente quelques échantillons de ses collections. Des fossiles de végétaux et d’animaux datant de l’époque du Carbonifère et extraits lors de l’exploitation minière de Decazeville et de sa région.

Musée régional de géologie Pierre-Vetter, Anne-Solange Arjeau 05 65 43 87 00 .

35 Place de l’Hôtel de Ville Cransac 12110 Aveyron Occitanie +33 5 65 63 06 80 tourisme@decazeville-communaute.fr

