Exposition « Collection » l’Atelier Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-17 13:00 – 19:00

Gratuit : oui Tout public

Cette année, la Quinzaine Photographique Nantaise fête le bicentenaire de la photographie ainsi que la 30e édition festival.Pour croiser ces 2 anniversaires, la QPN a choisi d’orienter sa thématique sur l’idée de « Collection ».Un voyage en images, des temps des pionniers avec Eugène Atget et Lucien Roy, en passant par sa propre collection, reflet de 30 années d’engagement, jusqu’aux pratiques plus contemporaines, nourries de cette histoire doublement centenaire !L’exposition est labellisée bicentenaire de la photographie par le Ministère de la Culture.Une exposition proposée du 25 septembre au 1er novembreVernissage : vendredi 25 septembre à 18h30Fermé les lundisOuvert le 1er novembreTous les week-ends une médiatrice pourra vous accompagner dans votre visite.Visites commentées :Tous les samedis à 15hTous les dimanches à 16hVisites flash « retour de marchés » à 12h15Découvrez toute la programmation et les lieux partenaires de la QPN sur leur site internet : https://www.festival-qpn.com

l’Atelier Nantes 44000

https://www.festival-qpn.com



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