Exposition Collections inédites et Objets révélés L’Egypte se transforme au Musée de Picardie Amiens

Exposition Collections inédites et Objets révélés L’Egypte se transforme au Musée de Picardie

2 rue Puvis de Chavannes Amiens Somme

Début : 2026-04-11

fin : 2027-06-20

2026-04-11

Après avoir repensé l’exposition de sa momie, le Musée de Picardie continue son ambitieux projet sur l’ensemble de sa collection égyptienne.

Le musée du Louvre accompagne cette dynamique par le dépôt de pièces supplémentaires destinées à compléter le parcours de visite.

Ces nouveautés seront présentées en avant-première à compter d’avril 2026.

L’ouverture définitive du parcours Égypte est prévue pour 2028, c’est donc un avant goût

de la richesse de cette redécouverte qui est proposée.

L’ancien parcours dédié à l’Égypte a été installé en 1986.

En 2022, la nouvelle présentation de la momie Setjaimengaou

a lancé le renouveau de ces espaces.

L’exposition qui ouvrira en avril 2026 sera l’occasion de développer un discours

thématique autour d’une soixantaine d’œuvres égyptiennes rigoureusement sélectionnées.

Le visiteur pourra ainsi en apprendre davantage sur la toilette dans l’Égypte antique,

les vases canopes, les objets en albâtre ou encore le dieu Osiris et les cultes qui lui sont associés.

Plusieurs actualités émailleront la durée de cette exposition, dont l’installation d’un fac-simile d’un coffret en bois doré de Toutânkhamon, conservé en fragments au Musée de

Picardie. Le fac-simile et les fragments originaux seront mis en salle dans le courant de

l’été 2026…

Le Musée de Picardie est ouvert tous les jours sauf le lundi de 9h30 à 18h (11h à18h le week-end).

English :

After rethinking the display of its mummy, the Musée de Picardie is continuing its ambitious project involving its entire Egyptian collection.

The Musée du Louvre is supporting this initiative by depositing additional pieces to complete the tour.

These new items will be previewed from April 2026.

The final opening of the Egypt tour is scheduled for 2028, so this is just a taste

of the richness of this rediscovery.

The old Egypt trail was installed in 1986.

In 2022, the new presentation of the Setjaimengaou mummy

launched the renewal of these spaces.

The exhibition opening in April 2026 will provide an opportunity to develop a thematic

around sixty carefully selected Egyptian works.

Visitors will be able to learn more about the toilet in ancient Egypt,

canopic vases, alabaster objects and the god Osiris and the cults associated with him.

A number of news items will punctuate the duration of this exhibition, including the installation of a facsimile of a gilded wooden casket belonging to Tutankhamun, preserved in fragments at the Musée de Picardie

Picardie. The facsimile and the original fragments will be displayed in the exhibition room

summer 2026…

The Musée de Picardie is open every day except Monday, from 9.30am to 6pm (11am to 6pm at weekends).

