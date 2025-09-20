Exposition collections La Mode en mouvement #3 Palais Galliera Paris

Exposition collections La Mode en mouvement #3 Palais Galliera Paris samedi 20 septembre 2025.

Exposition collections La Mode en mouvement #3 20 et 21 septembre Palais Galliera Paris

Tarif Plein: 14€ / Tarif réduit: 12€ / Gratuit pour les personnes en situation de handicap et leur accompagnateur. Réservation recommandée sur: https://www.billetterie-parismusees.paris.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Du 8 février au 12 octobre 2025, le Palais Galliera dévoile le troisième et dernier volet de son exposition collections La Mode en mouvement. Avec plus de 180 nouvelles œuvres présentées, l’exposition retrace, à travers les collections du musée, une histoire de la mode du XVIIIe siècle à nos jours et interroge le lien qui unit le corps, la mode et le mouvement. Pour ce nouvel accrochage, un éclairage inédit est porté sur les sports d’hiver.

Palais Galliera 10 Avenue Pierre Ier de Serbie, 75116 Paris, France Paris 75116 Paris 16e Arrondissement Paris Île-de-France +33156528600 https://www.palaisgalliera.paris.fr Le Palais Galliera conserve d’inestimables collections, parmi les plus riches au monde. Estimées aujourd’hui à près de 200.000 œuvres (vêtements, accessoires, photographies, dessins…), ces collections sont le reflet des codes de l’habillement en France, du XVIIIe siècle à nos jours, et font régulièrement l’objet d’expositions à Paris, en France et à l’étranger. Métro ligne 9 – arrêts Iéna ou Alma-Marceau. RER ligne C – arrêt Pont de l’Alma. Bus : lignes 32, 63, 82 – arrêt Iéna / lignes 42, 72, 80, 92 – arrêt Alma-Marceau. Vélib’ : stations aux 4 rue de Longchamp, 1 rue Bassano et 2 avenue Marceau.

Exposition collections « La Mode en mouvement #3 »

Rita Scherrer à St-Moritz, VdeV, 1970 © Peter Knapp