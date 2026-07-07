Informations pratiques

Tours

Exposition collective · l’idée des corps célestes

1 parvis Jean Germain Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-10 11:00:00

fin : 2027-01-03 18:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Cette exposition interroge la permanence des principes de création d’Alexander Calder au sein des pratiques artistiques contemporaines et réunit les œuvres de huit artistes ayant séjourné à l’Atelier Calder de Saché devenu en 1989 une résidence de création accueillant des artistes internationaux.

En 2026, dans le cadre du festival AR(t]CHIPEL consacré à Alexander Calder, le CCC OD développe une programmation en deux volets qui explore l’héritage vivant de l’artiste et son influence durable sur la création contemporaine. Cette saison mettra en dialogue pratiques actuelles et regard historique à travers une exposition collective à l’été, suivie d’une exposition monographique à l’automne 2026.

Attila Csörgö • Marc Fornes • Jeppe Hein • Žilvinas Kempinas • Jaume Plensa • Valerie Snobeck • Francisco Tropa • Hema Upadhyay

Cette exposition est réalisée grâce aux prêts exceptionnels accordés par le Centre Pompidou, le Cnap, l’Atelier Calder, le Frac Pays de la Loire, le Frac Picardie, le Musée des Abattoirs et le Musée de Rochechouart. .

1 parvis Jean Germain Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 66 50 00

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English :

This exhibition explores the enduring influence of Alexander Calder’s creative principles on contemporary artistic practices and brings together works by eight artists who have spent timeat the Atelier Calder in Saché, which in 1989 became an artist-in-residence program welcoming international artis

L’événement Exposition collective · l’idée des corps célestes Tours a été mis à jour le 2026-07-02 par ADT 37