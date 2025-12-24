Exposition collective à la galerie l’Urbatypik, Galerie Associative L’Urbatypik Landerneau

Exposition collective à la galerie l’Urbatypik

Galerie Associative L’Urbatypik 4 rue de Lafayette Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 14:00:00

fin : 2026-03-08 18:00:00

Date(s) :

2026-01-23

L’Urbatypik est une galerie associative à but non lucratif afin de promouvoir la culture urbaine et artistique sous toutes ses formes.

Notre galerie accueille une exposition collective janvier/février 2026, composée par les artistes suivants

I See You

I Sea You, originaire de Saint-Brieuc, réalise des illustrations sur le thème de la mer et de la Bretagne

majoritairement depuis 2015. Elise sort parfois de sa zone de confort avec plaisir ! Ainsi, il lui arrive de travailler sur d’autres thèmes et parfois en couleur. Elle s’inspire de la culture surf, du tattoo et des vieux comics.

– Les Frères d’Art

Frères d’Art est une fraternité créative, un collectif d’artistes unissant deux frères, Eck et Roder,

autodidactes passionnés depuis leur enfance, et désormais rejoint par Tist, un artiste dont la créativité débordante enrichissent le collectif.

ECK , est peintre, sculpteur, bricoleur, un autodidacte dont la passion pour la peinture et les arts

plastiques s’est exprimée depuis sa tendre enfance.

RODER , graveur, sculpteur, peintre et graphiste, voit dans la matière une source d’éveil créatif. En

suivant les pas de son frère, il découvre la magie des couleurs, formant une complémentarité parfaite

avec son grand frère Eck.

Tist, quant à lui, provient d’une famille d’artistes, bercé depuis toujours par la peinture, la musique et

toutes les formes d’art.

– Rom’one

Rom’one âgé de 35 ans, père d’une enfant et habitant sur Guipavas. Débute le graffiti en 2009 et se

dirige plus vers le street-art au fil des années. Adore la Pop culture et s’en inspire largement dans ces créations.

– Igreka2n

igreka2n, in bistouri we trust !

Inspiré par l’art africain, igreka2n, graphiste de métier et illustrateur depuis toujours, s’est focalisé depuis plusieurs années sur le portrait. Un scalpel à la main, le breton exilé à La Rochelle découpe le papier pour donner vie à différents visages, des tronches atypiques, parfois torturées, subtiles, graphiques et très rock. Imaginaires ou représentant des célébrités actuelles ou iconiques, ces portraits sont ensuite collés dans la rue ou imprimés sur du beau papier.

Vos murs n’attendaient que ça !

– XamalWag

MARG Max, alias » XamalWag » est sur Landerneau depuis 2016, autodidacte, il est influencé par la

BD, les films SF, par le graffiti depuis toujours, et le pratique depuis les années 2000.

Il aime mélanger les styles, les techniques et s’approprier différents supports.

– CG Design 29

Passionné de graffiti et membre actif de L’Urbatypik, Lionel se lance dans la peinture professionnelle il y a 6 ans. Sous le nom de CG Design 29, il réalise principalement des fresques sur mesure en Bretagne et sur la région parisienne.

Travaillant à la commande, il présente ici un travail personnel, inspiré par sa pratique quotidienne.

– Shape

Shape De l’asphalte à l’essence du bois

Installé à Plougastel-Daoulas, l’artiste pochoiriste Shape trace son sillon dans l’art urbain depuis 2010.

Si ses premiers pochoirs ont fleuri dans la rue, il a progressivement délaissé les murs de la ville pour un support plus organique et exigeant le bois.

La galerie est ouverte du jeudi au dimanche inclus, de 14h à 18h. .

Galerie Associative L’Urbatypik 4 rue de Lafayette Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 6 33 01 79 18

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition collective à la galerie l’Urbatypik

L’événement Exposition collective à la galerie l’Urbatypik Landerneau a été mis à jour le 2025-12-24 par OT LANDERNEAU DAOULAS