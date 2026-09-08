Exposition collective à la Villa Balthazar – Journées nationales des Artistes La Villa Balthazar Valence
samedi 3 octobre 2026 · La Villa Balthazar · Valence
Informations pratiques
Valence
Exposition collective à la Villa Balthazar – Journées nationales des Artistes
La Villa Balthazar 3 place Louis Le Cardonnel Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 10:00:00
fin : 2026-10-04 18:00:00
Date(s) :
2026-10-03
Venez découvrir le travail de plusieurs artistes de la galerie, exceptionnellement présents à la galerie durant ce week-end, pour présenter leur travail au public.
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La Villa Balthazar 3 place Louis Le Cardonnel Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 58 78 71 contact@lavillabalthazar.fr
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English :
Come discover the work of several of the gallery’s artists, who will be at the gallery this weekend—an exceptional opportunity—to showcase their work to the public.
L’événement Exposition collective à la Villa Balthazar – Journées nationales des Artistes Valence a été mis à jour le 2026-09-08 par Valence Romans Tourisme
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