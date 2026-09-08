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AGENDA · Valence

Exposition collective à la Villa Balthazar – Journées nationales des Artistes La Villa Balthazar Valence

samedi 3 octobre 2026 · La Villa Balthazar · Valence

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
La Villa Balthazar
Adresse
3 place Louis Le Cardonnel
Ville
26000 Valence
Département
Drôme
Tarif

Valence

Exposition collective à la Villa Balthazar – Journées nationales des Artistes

La Villa Balthazar 3 place Louis Le Cardonnel Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 10:00:00
fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :
2026-10-03

Venez découvrir le travail de plusieurs artistes de la galerie, exceptionnellement présents à la galerie durant ce week-end, pour présenter leur travail au public.
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La Villa Balthazar 3 place Louis Le Cardonnel Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 58 78 71  contact@lavillabalthazar.fr

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English :

Come discover the work of several of the gallery’s artists, who will be at the gallery this weekend—an exceptional opportunity—to showcase their work to the public.

L’événement Exposition collective à la Villa Balthazar – Journées nationales des Artistes Valence a été mis à jour le 2026-09-08 par Valence Romans Tourisme

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