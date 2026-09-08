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AGENDA · Valence

Exposition collective à l’atelier MCZ – Journées nationales des Artistes Atelier MCZ Valence

vendredi 2 octobre 2026 · Atelier MCZ · Valence

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Lieu
Atelier MCZ
Adresse
7 place Saint Jean
Ville
26000 Valence
Département
Drôme
Tarif

Valence

Exposition collective à l’atelier MCZ – Journées nationales des Artistes

Atelier MCZ 7 place Saint Jean Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02
fin : 2026-10-04

Date(s) :
2026-10-02

Exposition collective qui réunit trois artistes : une céramiste et peintre Agnès FRANCESE, une artiste textile Marika LETELLIER, et une artiste peintre Marie Charlotte ZAGO.

VERNISSAGE le vendredi 2 octobre de 17h à 19h.
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Atelier MCZ 7 place Saint Jean Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 81 08 13  atelier.mczago@gmail.com

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English :

A group exhibition featuring three artists: ceramicist and painter Agnès FRANCESE, textile artist Marika LETELLIER, and painter Marie Charlotte ZAGO.

OPENING RECEPTION on Friday, October 2, from 5:00 p.m. to 7:00 p.m.

L’événement Exposition collective à l’atelier MCZ – Journées nationales des Artistes Valence a été mis à jour le 2026-09-08 par Valence Romans Tourisme

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