Exposition collective à l’atelier MCZ – Journées nationales des Artistes Atelier MCZ Valence

Informations pratiques

Valence

Exposition collective à l’atelier MCZ – Journées nationales des Artistes

Atelier MCZ 7 place Saint Jean Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-02

Exposition collective qui réunit trois artistes : une céramiste et peintre Agnès FRANCESE, une artiste textile Marika LETELLIER, et une artiste peintre Marie Charlotte ZAGO.



VERNISSAGE le vendredi 2 octobre de 17h à 19h.

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Atelier MCZ 7 place Saint Jean Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 81 08 13 atelier.mczago@gmail.com

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English :

A group exhibition featuring three artists: ceramicist and painter Agnès FRANCESE, textile artist Marika LETELLIER, and painter Marie Charlotte ZAGO.



OPENING RECEPTION on Friday, October 2, from 5:00 p.m. to 7:00 p.m.

L’événement Exposition collective à l’atelier MCZ – Journées nationales des Artistes Valence a été mis à jour le 2026-09-08 par Valence Romans Tourisme