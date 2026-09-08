Exposition collective à l’atelier MCZ – Journées nationales des Artistes Atelier MCZ Valence
vendredi 2 octobre 2026 · Atelier MCZ · Valence
Informations pratiques
Valence
Exposition collective à l’atelier MCZ – Journées nationales des Artistes
Atelier MCZ 7 place Saint Jean Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-02
Exposition collective qui réunit trois artistes : une céramiste et peintre Agnès FRANCESE, une artiste textile Marika LETELLIER, et une artiste peintre Marie Charlotte ZAGO.
VERNISSAGE le vendredi 2 octobre de 17h à 19h.
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Atelier MCZ 7 place Saint Jean Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 81 08 13 atelier.mczago@gmail.com
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English :
A group exhibition featuring three artists: ceramicist and painter Agnès FRANCESE, textile artist Marika LETELLIER, and painter Marie Charlotte ZAGO.
OPENING RECEPTION on Friday, October 2, from 5:00 p.m. to 7:00 p.m.
L’événement Exposition collective à l’atelier MCZ – Journées nationales des Artistes Valence a été mis à jour le 2026-09-08 par Valence Romans Tourisme
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