Exposition collective À table ! Montrevault-sur-Èvre

2 Rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire

Début : 2025-11-07

fin : 2025-12-31

2025-11-07

Exposition d’hiver À table ! Exposition collective à la Maison du Potier

Exposition collective de 5 céramistes autour de l’art de la table, Isabelle PammachIus, Mia Jensen Resflund, Maya Micenmacher, Carmen Albendea, Agnès Galvao. Pour cette dernière exposition de l’année, la maison du Potier souhaite vous faire voyager au cœur du Berry, dans le village potier de la Borne. .

2 Rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 70 90 21

English :

Winter exhibition À table ! Group show at the Maison du Potier

German :

Winterausstellung Zu Tisch! Gruppenausstellung im Maison du Potier

Italiano :

Mostra invernale À table ! Mostra collettiva alla Maison du Potier

Espanol :

¡Exposición de invierno À table ! Exposición colectiva en la Maison du Potier

