Exposition collective À table ! Montrevault-sur-Èvre
2 Rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire
Début : 2025-11-07
fin : 2025-12-31
Exposition d’hiver À table ! Exposition collective à la Maison du Potier
Exposition collective de 5 céramistes autour de l’art de la table, Isabelle PammachIus, Mia Jensen Resflund, Maya Micenmacher, Carmen Albendea, Agnès Galvao. Pour cette dernière exposition de l’année, la maison du Potier souhaite vous faire voyager au cœur du Berry, dans le village potier de la Borne. .
English :
Winter exhibition À table ! Group show at the Maison du Potier
German :
Winterausstellung Zu Tisch! Gruppenausstellung im Maison du Potier
Italiano :
Mostra invernale À table ! Mostra collettiva alla Maison du Potier
Espanol :
¡Exposición de invierno À table ! Exposición colectiva en la Maison du Potier
