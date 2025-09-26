Exposition collective ART TROC Atelier 59 association Ai Pantaia Marseille 1er Arrondissement

Exposition collective ART TROC

Vendredi 26 septembre 2025 de 18h à 21h.

Du 27/09 au 04/10/2025 du lundi au vendredi. Atelier 59 association Ai Pantaia 59 Boulevard de la Libération Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Exposition collective des résidentes de l’Atelier 59.

Première édition de l’Art Troc Exposition !

Adèle Pécout Gioco Manon Monchaux Sarah Bongiovanni



Vernissage 26.09 18H-21H



Exposition du 26 septembre au 4 octobre

Première ÉDITION de l’Art Troc Exposition !

Viens déposer ton ou tes offres de TROC sous les œuvres qui t’intéressent !!

C’est une vente d’œuvres basée sur le troc. L’événement permet au public qui n’a pas forcément les moyens d’acheter une œuvre d’art de troquer contre des biens ou des services, ( mais si tu veux proposer une offre € tu peux également) ça sera aux artistes de choisir !



Note l’événement dans ton agenda !



Viens participer à un concept inédit, où le visiteur devient aussi acteur créatif et où, l’art devient à portée de tous !



Exposition à l’occasion des OAA en partenariat avec le château de Servières. .

Atelier 59 association Ai Pantaia 59 Boulevard de la Libération Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 99 70 49 35 ai-pantaia@outlook.fr

English :

Group exhibition by Atelier 59 residents.

First edition of the Art Troc Exhibition!

German :

Gruppenausstellung der Bewohnerinnen des Ateliers 59.

Erste Ausgabe der Art Troc Exposition!

Italiano :

Mostra collettiva degli abitanti dell’Atelier 59.

La prima mostra di Art Troc!

Espanol :

Exposición colectiva de los residentes del Atelier 59.

¡La primera exposición de Art Troc!

