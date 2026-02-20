Exposition collective au Festival Vice & Versa Journées Européennes des Métiers d’Art Manoir de Genas Bourg-lès-Valence

Exposition collective au Festival Vice & Versa Journées Européennes des Métiers d’Art

Manoir de Genas 180 route de Genas Bourg-lès-Valence Drôme

Début : 2026-04-07 14:00:00

fin : 2026-04-09 20:00:00

Date(s) :

2026-04-07 2026-04-08 2026-04-11

Venez rencontrer 5 artisanes d’art du collectif Les Mains qui créent, les cœurs qui vibrent Hozho et Vice & Versa 2026

– Bemmy Bee

– Chantalouette

– L Créative

– Cécinat

– Soupçon de Brindille

English :

Come and meet 5 craftswomen from the Les Mains qui créent, les c?urs qui vibrent Hozho et Vice & Versa 2026 collective:

– Bemmy Bee

– Chantalouette

– L Créative

– Cécinat

– Soupçon de Brindille

