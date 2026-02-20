Exposition collective au Festival Vice & Versa Journées Européennes des Métiers d’Art Manoir de Genas Bourg-lès-Valence
Exposition collective au Festival Vice & Versa Journées Européennes des Métiers d’Art
Début : 2026-04-07 14:00:00
fin : 2026-04-09 20:00:00
2026-04-07 2026-04-08 2026-04-11
Venez rencontrer 5 artisanes d’art du collectif Les Mains qui créent, les cœurs qui vibrent Hozho et Vice & Versa 2026
– Bemmy Bee
– Chantalouette
– L Créative
– Cécinat
– Soupçon de Brindille
Manoir de Genas 180 route de Genas Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Come and meet 5 craftswomen from the Les Mains qui créent, les c?urs qui vibrent Hozho et Vice & Versa 2026 collective:
– Bemmy Bee
– Chantalouette
– L Créative
– Cécinat
– Soupçon de Brindille
