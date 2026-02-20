Exposition collective au Manoir de Genas Journées Européennes des Métiers d’Art Manoir de Genas Bourg-lès-Valence

Exposition collective au Manoir de Genas Journées Européennes des Métiers d’Art

Manoir de Genas 180 route de Genas Bourg-lès-Valence Drôme

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

2026-04-11

Venez rencontrer 12 artisanes d’art pour des échanges et de la (re)découverte, au Manoir de Genas !

English :

Come and meet 12 craftswomen for exchanges and (re)discovery, at the Manoir de Genas!

