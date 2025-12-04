Exposition collective au Tympan Le Bourg Goujounac

Exposition collective au Tympan

Le Bourg Café associatif Le Tympan Goujounac Lot

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-04

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2025-12-04 2026-01-01

L’exposition accueillera Léa Mrdjenovic, Darina Raskova, Christophe Aubrit, Arnaud Elizabeth et l’Atelier Lestoutemps, mêlant de l’illustration, de la laine, des luminaires et du fer.

Le Bourg Café associatif Le Tympan Goujounac 46250 Lot Occitanie +33 6 70 00 81 18 assoletympan46@gmail.com

English :

The exhibition will feature Léa Mrdjenovic, Darina Raskova, Christophe Aubrit, Arnaud Elizabeth and Atelier Lestoutemps, mixing illustration, wool, lighting and iron.

German :

An der Ausstellung nehmen Léa Mrdjenovic, Darina Raskova, Christophe Aubrit, Arnaud Elizabeth und das Atelier Lestoutemps teil. Sie vermischen Illustrationen, Wolle, Leuchten und Eisen.

Italiano :

La mostra vedrà protagonisti Léa Mrdjenovic, Darina Raskova, Christophe Aubrit, Arnaud Elizabeth e l’Atelier Lestoutemps, che combinano illustrazione, lana, illuminazione e ferro.

Espanol :

La exposición contará con la participación de Léa Mrdjenovic, Darina Raskova, Christophe Aubrit, Arnaud Elizabeth y Atelier Lestoutemps, combinando ilustración, lana, iluminación y hierro.

